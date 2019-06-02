Футбол

Официально: Евсеев останется наставником «Уфы» на следующий сезонProstoProSport вчера в 09:36

Российский специалист Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы».
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Вадим Евсеев: «„Уфа“ тянула время в матче с „Томью“? Хитрость и паузы - нормальное явление»

Спорт-Экспрессвчера в 12:54

Евсеев: «Благодаря судье у нас в команде появился еще один вратарь — Кротов»

Sport24.ruвчера в 11:24

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Матч ТВвчера в 10:04

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Sportbox.RUвчера в 10:04

Гендиректор «Уфы» высказался о будущем Евсеева в команде

RT на русскомвчера в 09:49

Газизов рассказал о будущем Евсеева

Soccer.ruвчера в 09:44

Евсеев о том, что «Уфа» тянула время: «Посмотрите наш матч с „Локомотивом“. Падали, кричали, летели. Хитрость и паузы – нормальное явление»

Sports.ruвчера в 12:30
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Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Путешествия

Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей

По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей.
Обновлено в 01:06
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

В пользу кассира Луизы из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, начали собирать подписи

Напомним, старший кассир отделения банка Луиза Хайруллина спокойно вышла из офиса с большой сумкой и вместе с ней пропали около 23 млн рублей в рублях и валюте.
Обновлено в 01:29
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»

Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено вчера в 11:48
Технологии

Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению

Роскачество оценило 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android для обучения дошкольников чтению, использовав в исследовании 11 критериев, большая часть которых относится к безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Общество

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено вчера в 10:10
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 14:26
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Энергетика

В Омске в очередной раз подняли цены на бензин

В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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