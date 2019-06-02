Футбол

Официально: Евсеев останется наставником «Уфы» на следующий сезонProstoProSport вчера в 09:36

Российский специалист Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы».
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Вадим Евсеев: «„Уфа“ тянула время в матче с „Томью“? Хитрость и паузы - нормальное явление»

Спорт-Экспрессвчера в 12:54

Евсеев: «Благодаря судье у нас в команде появился еще один вратарь — Кротов»

Sport24.ruвчера в 11:24

Газизов рассказал о будущем Евсеева

Soccer.ruвчера в 09:44

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Sportbox.RUвчера в 10:04

Гендиректор «Уфы» высказался о будущем Евсеева в команде

RT на русскомвчера в 09:49

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Матч ТВвчера в 10:04

Евсеев о том, что «Уфа» тянула время: «Посмотрите наш матч с „Локомотивом“. Падали, кричали, летели. Хитрость и паузы – нормальное явление»

Sports.ruвчера в 12:30
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие

В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет

На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем.
Обновлено в 01:44
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено вчера в 08:59
Технологии

Роскачество оценило обучающие приложения для детей

Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Происшествия

Серийный маньяк и убийца из Екатеринбурга получил пожизненный срок

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Обновлено в 01:49
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто

Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы

Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:27
Гаджеты

К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами

Обновлено вчера в 22:45
Политика

Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:47
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Политика

Трампа встретят в Великобритании протестами

Обновлено в 02:07
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Матвиенко заявила, что всегда работала на равных с мужчинами

Матвиенко работает в этой сфере несколько десятилетий, и в течение всего времени старалась трудиться на равных с мужчинами, не уступая им. Каких-либо поблажек на фоне того, что она женщина, деятельница не испытывала.
Обновлено в 01:38
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в финальной серии

"Голден Стэйт" в гостях выиграл у "Торонто" (109:104) во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Хоккей

Хоккеист Лямин перешел в московское «Динамо»

Российский защитник Кирилл Лямин подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено в 02:29
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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