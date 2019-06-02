Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»Нева Спорт вчера в 10:43

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, вчера
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Генеральный директор башкирской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев продолжит работу в следующем сезоне. По словам Газизова, которые приводит Sport24, никаких предпосылок что-то менять нет, и Евсеев остается.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евсеев о том, что «Уфа» тянула время: «Посмотрите наш матч с „Локомотивом“. Падали, кричали, летели. Хитрость и паузы – нормальное явление»

Sports.ruвчера в 12:30

Евсеев: «Благодаря судье у нас в команде появился еще один вратарь — Кротов»

Sport24.ruвчера в 11:24

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Sportbox.RUвчера в 10:04

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»

Матч ТВвчера в 10:04

Обзор стыкового матча за место в РПЛ «Томь» – «Уфа», 2 июня 2019 года

Чемпионатвчера в 10:00

Гендиректор «Уфы» высказался о будущем Евсеева в команде

RT на русскомвчера в 09:49

Вадим Евсеев: «„Уфа“ тянула время в матче с „Томью“? Хитрость и паузы - нормальное явление»

Спорт-Экспрессвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Хоккей

Хоккеист Лямин перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ футболисту Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:51
Политика

Украина официально исковеркала нормы правописания

В ведомстве советуют применять новые нормы и правила во всех сферах общественной жизни с момента опубликования новой редакции правописания.
Обновлено в 04:28
Здоровье

Спинальный центр № 67 имени Ворохобова получил международный статус

Московский спинальный центр городской клинической больницы № 67 имени Л.А Ворохобова получил статус международного референтного центра AO Spine Center.
Обновлено в 03:35
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Религия

Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Авто

Стало известно, где в РФ лучше всего покупают новые пикапы

Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца этого года в России было продано 3 000 новых пикапов.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 03:26
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Культура

Экспериментальная лаборатория откроется в столичном Музее архитектуры

Обновлено в 01:58
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Общество

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

В Великобритании визит Трампа встретят протестами

Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное