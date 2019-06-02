Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»Нева Спорт вчера в 10:43
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
Генеральный директор башкирской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев продолжит работу в следующем сезоне. По словам Газизова, которые приводит Sport24, никаких предпосылок что-то менять нет, и Евсеев остается.
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Вадим Евсеев: «„Уфа“ тянула время в матче с „Томью“? Хитрость и паузы - нормальное явление»
Спорт-Экспрессвчера в 12:54
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