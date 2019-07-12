Футбол

Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»Bookmaker-ratings.ru 08:45

Полузащитник сборной России подписал контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года. В соглашении Черышева прописаны отступные, которые составят 80 млн евро.
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