Футбол
Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»Bookmaker-ratings.ru 08:45
Полузащитник сборной России подписал контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года. В соглашении Черышева прописаны отступные, которые составят 80 млн евро.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
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