Футбол
Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:45
Полузащитник сборной России подписал контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года. В соглашении Черышева прописаны отступные, которые составят 80 млн евро.
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Здоровье
Это вас убьет: что волгоградцам лучше не делать на шашлыках
«Волгоградская правда.ру» рассказывает, чего не стоит делать во время отдыха на природе.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Теннис
Роджер Федерер стал вторым финалистом Уимблдона
Роджер Федерер в 12 раз в карьере вышел в финал Уимблдона. Восемь раз он выигрывал главный трофей.
Обновлено вчера в 14:49
Хоккей
Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина
Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр связал свой уход из «Вашингтон Кэпиталс» с появлением в клубе россиянина Александра Овечкина.
Обновлено вчера в 12:22
Музыка
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи
Американский производитель игрушек Mattel представил последнюю версию куклы Барби, которая одета как культовое альтер-эго певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст.
Обновлено 11 июля в 14:40
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей
В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Игры
Разработчик Assassin’s Creed Odyssey накажет игроков за создание миссий для быстрой прокачки
Компания Ubisoft, разработчик игры Assassin’s CreedOdyssey, накажет геймеров за создание простых миссий для быстрой прокачки.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Авто
В России отзывают три автомобиля Porsche
В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено вчера в 08:29
Спорт
Ильиных вышла в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48