Футбол

Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:45

Полузащитник сборной России подписал контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года. В соглашении Черышева прописаны отступные, которые составят 80 млн евро.
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Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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