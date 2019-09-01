Футбол

Матч ТВМатч ТВОфициально: Алекс Крал стал игроком «Спартака»

Полузащитник Алекс Крал перешел из пражской «Славии» в московский «Спартак». Как сообщает пресс-служба чешского клуба, сумма трансфера составила более 12 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых рекордных в истории чешского футбола.
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