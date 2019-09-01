Футбол
Матч ТВОфициально: Алекс Крал стал игроком «Спартака»
Полузащитник Алекс Крал перешел из пражской «Славии» в московский «Спартак». Как сообщает пресс-служба чешского клуба, сумма трансфера составила более 12 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых рекордных в истории чешского футбола.
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Общество
В Москве завершилась несанкционированная акция протеста
Говорит Москва вчера в 10:48
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Общество
МЧС Якутии проведет проверки систем оповещения граждан
Ежеквартальные проверки систем оповещения граждан проведет МЧС республики в понедельник, 2 сентября, сообщает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 07:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Авто
В Казахстане числится более 4,5 млн транспортных средств
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в Казахстане на учет поставлено 4 млн 566 тыс. транспортных средств всех типов и прицепов.
Автостат 09:00
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Политика
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Политика
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.
Коммерсантъ 06:02
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Футбол
Вильярреал — Реал 2:2
Вингер «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче 3-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). 30-летний хавбек, который мог покинуть мадридскую команду летом, отличился на 45-й и 86-й минутах.
Sports.ru 16:51
Музыка
Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге
Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
Известия 13:18
Кино
Новый персонаж появится в «Возвращении в Простоквашино»
Новый герой появится в российском мультсериале «Возвращение в Простоквашино».
iReactor 19:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон заплатила за свидание 750 тысяч долларов
Стало известно, что актриса не пожалела 750 тысяч долларов ради хорошего свидания, которое переросло в новый роман.
StarHit.ru 18:00
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Хоккей
Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года
Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 20:14
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Авто
Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России
Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.
Автоновости дня 06:42