Экономика

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%Интерфакс 09:34

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
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Ситуация на рынке труда в России стабильная — Топилин

REGNUM09:54

Официальная безработица в России выросла в первом квартале сразу на 20%

Эхо Москвы09:30

Глава Минтруда заявил о тренде на снижение безработицы в России

RT на русском09:40

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Интерфакс09:34

Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России

РИА Новости09:30

Топилин «порадовал» ростом официальной безработицы сразу на 20%

Росбалт09:52

В России резко выросла официальная безработица

Взгляд.ру10:35
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Музыка

95 лет назад родился Шарль Азнавур

Обновлено в 06:07
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено в 05:29
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein

Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею

Защитник петербургского СКА Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Общество

Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века

Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:11
Авто

Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Эксперт ООН заявила о высокой вероятности начала ядерной войны

Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.
Обновлено в 10:06
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Здоровье

Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят

Срок признания инвалидности для паллиативных больных планируется сократить с 30 до 3 дней, работа над соответствующим приказом идет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании с членами правительства.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Политика

Выборы в Раду пройдут по действующей избирательной системе

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля по действующей избирательной системе, заявил замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапка, передает УНИАН.
Обновлено в 08:45
Футбол

Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» огласили стартовые составы команд на финальный матч Кубка России по футболу.
Обновлено в 10:19
Космос

Устройство для наблюдения солнечной короны

Запатентованное устройство позволяет рассматривать солнечную корону, составляющую внешние слои атмосферы Солнца, во время затмений.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
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