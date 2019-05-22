Экономика
Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%Интерфакс 09:34
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Музыка
95 лет назад родился Шарль Азнавур
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова
Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено в 05:29
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею
Защитник петербургского СКА Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Обновлено в 09:14
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Эксперт ООН заявила о высокой вероятности начала ядерной войны
Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.
Обновлено в 10:06
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят
Срок признания инвалидности для паллиативных больных планируется сократить с 30 до 3 дней, работа над соответствующим приказом идет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании с членами правительства.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Политика
Выборы в Раду пройдут по действующей избирательной системе
Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля по действующей избирательной системе, заявил замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапка, передает УНИАН.
Обновлено в 08:45
Футбол
Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» огласили стартовые составы команд на финальный матч Кубка России по футболу.
Обновлено в 10:19
Космос
Устройство для наблюдения солнечной короны
Запатентованное устройство позволяет рассматривать солнечную корону, составляющую внешние слои атмосферы Солнца, во время затмений.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15