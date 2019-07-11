Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.

с чего всё началось

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники. Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров Федеральной службы безопасности.

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

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