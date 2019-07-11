Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбоеГазета.Ru 21:20
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники. Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров Федеральной службы безопасности.
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с чего всё началось
Беспрецедентные аресты сотрудников ФСБ и «Альфы»: как связаны контроль над китайскими рынками и охота за миллиардами полковника Захарченко?
Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.Новая газета10:47
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