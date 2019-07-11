Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.

с чего всё началось

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники. Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров Федеральной службы безопасности.

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Происшествия Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Политика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

Происшествия Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.

Происшествия 12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по погибшим в наводнении. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Общество Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков В свою очередь, врач-офтальмолог, заместитель генерального директора Клиники семейной офтальмологии профессора Трубилина, кандидат медицинских наук Мария Трубилина добавила, что любые солнцезащитные очки защищают только от фронтальных лучей, но если солнце светит сбоку или сзади, то лучи попадают на заднюю поверхность линзы, отражаются и попадают в глаза.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.