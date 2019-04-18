Происшествия

Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионовLenta.ru вчера в 18:42

1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
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ФСБ своих берет

Коммерсантъвчера в 18:39

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ

РИА Новостивчера в 15:11

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Московский Комсомолецвчера в 09:11

Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

ТАССвчера в 13:57

Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве

Интерфаксвчера в 13:13

Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова

Комсомольская правдавчера в 15:43

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

РБКвчера в 14:24
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Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика

Украина отказалась от «пасхального» перемирия в Донбассе

Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка

Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России

По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки

В городе Канск Красноярского края потушили пожар, который произошел в пятиэтажном жилом доме.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 04:13
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Легендарной модели ВАЗ-2101 сегодня, 19 апреля, исполняется ровно 49 лет.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка

Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью подростка после массовой драки несовершеннолетних в районе улицы Адмирала Горшкова, сообщает в пятницу пресс-служба приморского УМВД.
Обновлено в 04:06
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Стоит отметить, что уже сейчас запрещены праворульные машины, где количество посадочных мест превышает восемь.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Почти треть годового плана ввода недвижимости выполнена в Москве в первом квартале 2019 года

Mossovetinfo.ru – Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен почти на треть за первые три месяца 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики с строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 03:42
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Специалисты агентства "АвтоСТАТ" после исследования российского рынка назвали самые популярные хэтчбеки с пробегом.
Обновлено в 03:15
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
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Галумов Эраст Александрович
Российский политолог
Российский политолог и экономист, руководитель в blockchein village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ, Действительный член Академии военных наук, российский учёный и общественный деятель, со-организатор Пекинского Международно Экономического форума BIEF, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин», полковник запаса. 13.02.2018 г. по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ.
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