Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в МосквеИзвестия 13:32
Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники. Среди задержанных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел», а также два офицера управления «К» ФСБ России.
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Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
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