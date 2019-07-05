Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в МосквеИзвестия 13:32

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники. Среди задержанных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел», а также два офицера управления «К» ФСБ России.
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В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.
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