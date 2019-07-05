Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГРБК 08:11
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Их подозревают в хищении не менее чем 140 млн руб. в одном из столичных банков.
Читать в источнике
Оценить373
с чего всё началось
Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Происшествия
Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву
Обновлено в 16:07
Происшествия
Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море
Обновлено в 15:26
Футбол
«Химки» и Куртинайтис продлили контракт
Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
Обновлено в 15:44
Политика
Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре
Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Финансы
Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTair
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Политика
Зеленский произнес речь на русском языке в Донбассе
Обновлено в 12:05
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
В России повысят оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Москве в общественном пространстве «Яма», открытом сегодня после ремонта, вновь проводятся задержания
Хохловскую площадь, которая имеет неофициальное название "Яма", закрыли на ремонт неделю назад.
Обновлено в 15:30
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Дом на ул. Вайнера, 9а горит в центре Екатеринбурга
Пожар вспыхнул в центре Екатеринбурга. На пешеходной улице Вайнера загорелся памятник конструктивизма - дом №9а.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено в 14:34
Наука
Санкт-Петербург: Chocolate FEST в Северной столице
История шоколада Известные знатоки романтики и любители сладких десертов, французы, не могли обойти стороной такой продукт, как шоколад, и в 1995 году они посчитали нужным отметить его особым днем в календаре.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель
Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул без рассмотрения в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой
Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.
Обновлено в 13:43
Экономика
Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей
Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы.
Обновлено в 16:12
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31