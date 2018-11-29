Армия и оружие

Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Газета.Ru
02:57

Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
Газета.Ru02:57

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Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Газета.Ru02:57

Украинский подполковник назвал российские ракетные комплексы в Крыму фейком

Life.ru02:16

Переброшенные в Крым ракетные комплексы «Бал» назвали «фейковой силой»

Московский Комсомолец01:34

Украинский военный назвал ракетные комплексы в Крыму «фейковой силой»

URA.Ruвчера в 22:49

«Сдавшиеся украинские корабли тоже фейк?»: в РФ отреагировали на слова украинского офицера о «Балах» в Крыму

ФАНвчера в 23:03

На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Lenta.ruвчера в 19:17

Украинский офицер назвал ракетные комплексы «Бал» в Крыму «фейковой силой»

РИА Новостивчера в 17:28
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Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу

По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Минобороны поддержит съемки фильма о подвиге моряков брига «Меркурий»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на приеме граждан по личным вопросам поддержал инициативу режиссера Юрия Кары о съемке исторического фильма о подвиге экипажа брига «Меркурий» во время Крымской войны.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Саудовская Аравия закупит у США вооружение на миллиарды долларов

«Продажа противоракетных комплексов THAAD станет важным шагом в сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере безопасности перед лицом растущей угрозы использования Ираном и поддерживаемых им экстремистов баллистических ракет», — сообщил собеседник телеканала.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма

Территориальные воды России вокруг Крымского полустрова начнут охранять с помощью новой автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные Россией суда

Задержанные российскими пограничниками суда будут возвращены Украине. Об этом заявил командующий ВМС страны Игорь Воронченко.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Пентагон закупил 100 тысяч шлемов дополненной реальности у Microsoft

Контракт на покупку Пентагоном 100 тысяч шлемов, оборудованных очками дополненной реальности, у компании Microsoft опубликован 28 ноября на федеральном сайте госзакупок США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике

В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Соединенным Штатам необходимо присутствие в Арктике.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров

Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения

НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия

Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал сообщения прессы о переговорах Киева и Вашингтона относительно размещения американской военной базы на украинской территории.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Сирия: промышленная зона в Эль-Кунейтре будет создана за три года

Власти Сирии в течение трех лет намерены создать промышленную зону в провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено в 02:36
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