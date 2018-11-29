Армия и оружие
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»Газета.Ru02:57
Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
Газета.Ru02:57
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Армия и оружие
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КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия
Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
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