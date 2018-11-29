Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".

Армия и оружие Армия и оружие Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.

Армия и оружие Армия и оружие Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съемки фильма о подвиге моряков брига «Меркурий» Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на приеме граждан по личным вопросам поддержал инициативу режиссера Юрия Кары о съемке исторического фильма о подвиге экипажа брига «Меркурий» во время Крымской войны.

Армия и оружие Армия и оружие Саудовская Аравия закупит у США вооружение на миллиарды долларов «Продажа противоракетных комплексов THAAD станет важным шагом в сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере безопасности перед лицом растущей угрозы использования Ираном и поддерживаемых им экстремистов баллистических ракет», — сообщил собеседник телеканала.

Армия и оружие Армия и оружие Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма Территориальные воды России вокруг Крымского полустрова начнут охранять с помощью новой автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные Россией суда Задержанные российскими пограничниками суда будут возвращены Украине. Об этом заявил командующий ВМС страны Игорь Воронченко.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон закупил 100 тысяч шлемов дополненной реальности у Microsoft Контракт на покупку Пентагоном 100 тысяч шлемов, оборудованных очками дополненной реальности, у компании Microsoft опубликован 28 ноября на федеральном сайте госзакупок США.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Соединенным Штатам необходимо присутствие в Арктике.

Армия и оружие Армия и оружие Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.

Армия и оружие Армия и оружие РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе «У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.

Армия и оружие Армия и оружие Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал сообщения прессы о переговорах Киева и Вашингтона относительно размещения американской военной базы на украинской территории.