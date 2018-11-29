Армия и оружие
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»REGNUM00:00
Напомним, береговой ракетный комплекс «Бал» действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Он оснащается противокорабельной ракетой Х-35.
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На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео
Реальное время27 ноября в 10:43
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе»
Северная Корея заявила о прекращении разработок ядерного оружия в годовщину запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе
«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Американский адмирал заявил о необходимости присутствия США в Арктике
21 ноября стало известно, что в США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров
Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.
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Армия и оружие
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Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Порошенко анонсировал передислокацию войск
На Украине после ввода военного положения начнется передислокация войск.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям
Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году
Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Россия раскрыла новые данные по потерям во Второй мировой войне
Министерство обороны передало властям США дополнительные данные о потерях, которые понесла американская сторона во время Второй мировой войны, сообщил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР
В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
Сибирские военные части перевели на зимний режим
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26
Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Сотрудники военных библиотек провели круглый стол
Активное участие в подготовке и проведении Круглого стола приняли сотрудники библиотеки Военной академии связи.
Обновлено вчера в 13:33