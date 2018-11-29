Напомним, береговой ракетный комплекс «Бал» действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Он оснащается противокорабельной ракетой Х-35.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.

Армия и оружие Армия и оружие Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе» Северная Корея заявила о прекращении разработок ядерного оружия в годовщину запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе «У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.

Армия и оружие Армия и оружие Американский адмирал заявил о необходимости присутствия США в Арктике 21 ноября стало известно, что в США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.

Армия и оружие Армия и оружие Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.

Армия и оружие Армия и оружие В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко анонсировал передислокацию войск На Украине после ввода военного положения начнется передислокация войск.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Россия раскрыла новые данные по потерям во Второй мировой войне Министерство обороны передало властям США дополнительные данные о потерях, которые понесла американская сторона во время Второй мировой войны, сообщил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.

Армия и оружие Армия и оружие Сибирские военные части перевели на зимний режим

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

Армия и оружие Армия и оружие Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26 Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.