Армия и оружие

Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
REGNUM
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Напомним, береговой ракетный комплекс «Бал» действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Он оснащается противокорабельной ракетой Х-35.
REGNUM00:00

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«Фейковая сила»: украинский военный отказал российскому «Балу» в мощи

Утро.ru00:41

На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

iReactorвчера в 22:28

На Украине назвали ракетные комплексы «Бал» в Крыму «фейковой силой»

РЕН ТВвчера в 19:45

На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Lenta.ruвчера в 19:17

Украинский офицер назвал ракетные комплексы «Бал» в Крыму «фейковой силой»

РИА Новостивчера в 17:28

Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео

ТК Звезда27 ноября в 12:13

На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео

Реальное время27 ноября в 10:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов

Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе»

Северная Корея заявила о прекращении разработок ядерного оружия в годовщину запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Американский адмирал заявил о необходимости присутствия США в Арктике

21 ноября стало известно, что в США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров

Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО

Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Порошенко анонсировал передислокацию войск

На Украине после ввода военного положения начнется передислокация войск.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям

Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие

Россия раскрыла новые данные по потерям во Второй мировой войне

Министерство обороны передало властям США дополнительные данные о потерях, которые понесла американская сторона во время Второй мировой войны, сообщил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР

В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие

Сибирские военные части перевели на зимний режим

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие

Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26

Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Сотрудники военных библиотек провели круглый стол

Активное участие в подготовке и проведении Круглого стола приняли сотрудники библиотеки Военной академии связи.
Обновлено вчера в 13:33
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