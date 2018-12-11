Футбол

Одриосола: уважаю Роналду, но он остался в прошлом «Реала»
Чемпионат
06:57

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола прокомментировал высказывание бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который в своём интервью сравнил «Королевский клуб» со своей нынешней командой – туринским «Ювентусом».
Чемпионат06:57

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Солари: «Роналду назвал „Реал“ скромным? Скромность украшает великих»

Sport24.ru04:56

Одриосола: уважаю Роналду, но он остался в прошлом «Реала»

Чемпионат06:57

Солари: «Ощущения Роналду - это его личное дело»

Soccer.ru06:53
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Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 06:34
Футбол

Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 06:47
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако» в Лиге чемпионов

По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

Обновлено в 06:45
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:53
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 06:52
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 06:35
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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