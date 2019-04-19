Футбол
Одриосола выбыл до конца сезонаБомбардир.ру 10:52
Защитник "Реала" Альваро Одриосола сломал левую ключицу, сообщает официальный сайт клуба. Точные сроки восстановления 23-летнего испанца пока неизвестны, однако он наверняка пропустит остаток текущего сезона. «Реал» купил Одриосолу прошлым летом за 30 миллионов евро.
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