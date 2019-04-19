Одриосола выбыл до конца сезонаБомбардир.ру 10:52

Защитник "Реала" Альваро Одриосола сломал левую ключицу, сообщает официальный сайт клуба. Точные сроки восстановления 23-летнего испанца пока неизвестны, однако он наверняка пропустит остаток текущего сезона. «Реал» купил Одриосолу прошлым летом за 30 миллионов евро.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Наука В США начались испытания CRISPR для терапии и лечения рака Навали очередные испытания CRISPR для лечения рака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Общество Врач-терапевт рассказала об опасности дневного сна По словам специалиста, дневной сон, продолжительность которого составляет не больше 30 минут, не отражается на качестве ночного сна, зато снимает сонливость, помогает восстановить силы и улучшить когнитивные функции: концентрацию внимания и трудоспособность.

Происшествия Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.

Музыка Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении-2019 Певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», считает себя своим главным соперником.

Экономика Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.

Армия и оружие На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун» На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Общество Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.

Транспорт ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Политика Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Здоровье Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».

Авто Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.

Происшествия Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Шоу-бизнес «Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.