Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-КазаньBFM.ru 01:56

Участок Железнодорожный—Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва—Казань, которая, в свою очередь, планируется как часть ВСМ «Евразия», позволяющей проехать от Берлина до Пекина за 2,5 суток.

с чего всё началось

Правительство одобрило строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, пишет газета «Коммерсант». Участок соединит подмосковный Железнодорожный с городом Гороховец во Владимирской области и позволит сократить время в пути до 2 часов 5 минут.

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