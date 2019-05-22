Общество
Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»Apartment.Ru 21 мая в 02:32
Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
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Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу
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Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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На время следствия архангелогородку арестовали. За истязания и убийство с особой жестокостью ее приговорили к 14 годам лишения свободы.
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Армия и оружие
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Минкомсвязи привело примеры угроз, способных изолировать рунет
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Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В США испытали боеголовки для аналогов «Искандера»
Обновлено в 11:25
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В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
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Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
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Политика
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Политика
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Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
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Появились данные о клятве карабахских генералов свергнуть Пашиняна
По данным «Жаманак», несколько дней назад в особняке одного из известных армянских олигархов собрались представители карабахского генералитета и олигархии.
Обновлено в 12:55
Политика
В Грузии оценили слова ждущей первого шага от Путина Зурабишвили
«Ошибаются в обоих случаях», – заявила она. «Альянс патриотов» регулярно проводит переговоры в Москве с коллегами в Госдуме России.
Обновлено в 05:55
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22