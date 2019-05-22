Общество

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»Apartment.Ru 21 мая в 02:32

Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
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Правительство продлило «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года

Народные новости21 мая в 06:20

Правительство одобрило продление «дачной амнистии»

Российская газета06:50

Правительство рассмотрит законопроект о продлении «дачной амнистии» на заседании в четверг

Интерфакс03:45

«Дачную амнистию» продлили до 1 марта 2020 года

Реальное время11:10

Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»

РИА Новости21 мая в 05:45

Правительственная комиссия одобрила законопроект о продлении дачной амнистии в России

ТАСС21 мая в 04:53

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»

Apartment.Ru21 мая в 02:32
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Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

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Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
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Финансы

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Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
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Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Политика

Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации

Напомним, 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан, назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать эту должность.
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Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Шоу-бизнес

Юлия Пересильд: «Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать»

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Канада отскочила за 0,4 секунды до сирены. И выиграла в овертайме

Обновлено в 14:40
Игры

В Epic Games Store начали раздавать RiME

Сборник хоррор-историй Stories Untold начали раздавать в Epic Games Store всего неделю назад, и эта акция продлится ещё семь дней.
Обновлено в 13:26
Хоккей

Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

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Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса

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Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне

Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Футбол

Миранчук прокатился в московском метро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Цель может быть только одна

В первой сессии удалось найти подходящий момент и дать гонщикам возможность поработать на свободной трассе, а в конце мы даже выехали с большим количеством топлива.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
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Политика

У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике

Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
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