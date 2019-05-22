Общество
Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»Apartment.Ru 21 мая в 02:32
Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
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Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Космос
Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал четвертьфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика
Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации
Напомним, 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан, назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать эту должность.
Обновлено в 13:59
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Игры
В Epic Games Store начали раздавать RiME
Сборник хоррор-историй Stories Untold начали раздавать в Epic Games Store всего неделю назад, и эта акция продлится ещё семь дней.
Обновлено в 13:26
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса
Обновлено в 04:57
Футбол
Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне
Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Цель может быть только одна
В первой сессии удалось найти подходящий момент и дать гонщикам возможность поработать на свободной трассе, а в конце мы даже выехали с большим количеством топлива.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика
У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике
Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
Обновлено в 15:15
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39