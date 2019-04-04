Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехатьLenta.ru 07:44

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

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