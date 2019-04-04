Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехатьLenta.ru 07:44

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
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Жителей родового села Рамзана Кадырова обязали разобрать свои дома

Эхо Москвы03:00

Снос домов в родном селе Кадырова объяснили желанием быть как Нью-Йорк

РБК07:43

Приказ снести дома в родном селе Кадырова объяснили желанием быть как Нью-Йорк

БИЗНЕС Online08:15

СМИ: Односельчан Кадырова призвали разобрать свои дома ради расширения парка

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СМИ: власти заставляют односельчан Кадырова рушить свои дома

URA.Ru02:26

О принудительном демонтаже домов односельчан Кадырова узнали СМИ

Газета.Ru08:44

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Кавказский узелвчера в 19:41
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Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
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В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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В сети появилось видео первого полета Ил-112В

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Исчезновение ведущего НТВ Норкина посреди эфира встревожило зрителей

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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