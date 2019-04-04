Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехатьLenta.ru 07:44
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
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В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
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В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
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Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
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В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
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Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
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Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
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Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
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Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл
В Генпрокуратуре России потребовали у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова дворцы в стиле Ренессанса.
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Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.
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Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля
Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
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Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
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Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России
Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в I квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
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Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Политика
В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества
В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
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Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
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«Я боюсь не проснуться»: сын Сергея Зверева заявил о болезни
Многие знают, что знаменитый стилист Сергей Зверев воспитывал сына Сергея.
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«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму
По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
Обновлено в 07:44
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»
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Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
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Культура
Исчезновение ведущего НТВ Норкина посреди эфира встревожило зрителей
В комментариях появилось объяснение, что журналист неожиданно заболел. Норкин ушел из эфира передачи, трансляция которой велась 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
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