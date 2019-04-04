Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехатьLenta.ru 07:44

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
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В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Московский Комсомолец10:21

СМИ: власти заставляют односельчан Кадырова рушить свои дома

URA.Ru02:26

Снос домов в родном селе Кадырова объяснили желанием быть как Нью-Йорк

РБК07:43

СМИ: Односельчан Кадырова призвали разобрать свои дома ради расширения парка

Фонтанка.Ру04:20

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

РИА Новости09:02

Жителей родового села Рамзана Кадырова обязали разобрать свои дома

Эхо Москвы03:00

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Кавказский узелвчера в 19:41
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Здоровье

Средняя продолжительность жизни выросла до 72 лет

Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Политика

В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Политика

Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах

РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика

Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Политика

В штабе Порошенко рассказали, за что Зеленскому стоило бы извиниться

Представитель предвыборного штаба украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что существует целый список, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому стоило бы извиниться.
Обновлено в 10:10
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Космос

CМИ: ученые нашли облако обломков от сбитого Индией спутника

Обновлено в 06:24
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Экономика

Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.
Обновлено в 10:17
Общество

Кусто надеется, что большинство животных выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 04:47
Экономика

Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
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В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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