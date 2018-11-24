Для Павловича бой стал первым в UFC. До этого спортсмен провел 12 поединков в смешанных единоборствах, ни разу не проиграв. Павлович известен работой в команде Хабиба Нурмагомедова.

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