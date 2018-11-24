Единоборства

Одноклубника Нурмагомедова нокаутировали в дебютном бою в UFC
Lenta.ru
09:34

Для Павловича бой стал первым в UFC. До этого спортсмен провел 12 поединков в смешанных единоборствах, ни разу не проиграв. Павлович известен работой в команде Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru09:34

Подробнее о событии

Алистер Оверим: «Готов ко второму бою против Нганну»

Sports.ru13:58

Павлович проиграл Овериму на UFC Fight Night 141

Спорт-Экспресс08:54

Одноклубника Нурмагомедова нокаутировали в дебютном бою в UFC

Lenta.ru09:34

Россиянин Павлович уступил в своем дебютном поединке в UFC

Sportbox.RU08:05

Россиянин Павлович уступил в своем дебютном поединке в UFC

Матч ТВ08:05

Павлович проиграл Овериму дебютный бой в UFC

Советский спорт08:32

Павлович проиграл Овериму в дебютном поединке в UFC

Чемпионат08:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Единоборства

Нганну нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 141

Обновлено в 11:21
Единоборства

У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка

В семье чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова случилось горе. Умер дедушка российского бойца.
Обновлено в 08:26
Единоборства

Бивол защитит чемпионский титул WBA в бою с Паскалем

Поединок по защите титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, который россиянин получил в 2017 году, пройдёт в Атлантик-Сити (США).
Обновлено в 15:00
Единоборства

Янькова и Свик объявили о помолвке

Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
Обновлено в 13:03
Единоборства

Хирн не исключил, что соперником Джошуа станет Владимир Кличко

Обновлено вчера в 14:33
Единоборства

Красноярец победил в международном турнире по боям без правил

Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства

Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы

Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
Обновлено в 13:40
Единоборства

Нганну вернулся: забил соперника за 45 секунд

Президент UFC Дэйна Уайт обвинял Нганну в звездной болезни, это подтверждал бывший главный тренер бойца: по их словам, на волне успеха камерунец так зазнался, что стал забивать на тренировки.
Обновлено в 11:16
Единоборства

Серпуховичей приглашают на областной турнир по ММА

В Серпуховском районе, 24 ноября, состоится областной турнир по смешанному боевому единоборству ММА.
Обновлено в 04:01
Единоборства

На чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске начались первые схватки

На чемпионате мира по мас-рестлингу, проходящему в Якутске 24-25 ноября, начались первые схватки, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Вера защитил титул чемпиона ONE в тяжёлом весе

Американско-филиппинский боец MMA Брэндон Вера, выступающий в организации ONE, успешно защитил титул чемпиона организации в тяжёлом весе, победив итальянца Мауро Серилли.
Обновлено в 13:24
Единоборства

Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва

Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства

Российские дзюдоисты стали призерами этапа Большого шлема в Осаке

Россияне Яго Абуладзе и Арам Григорян завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в первый соревновательный день на этапе Большого шлема по дзюдо в японской Осаке.
Обновлено в 10:09
Единоборства

Ткачёва взяла бронзу на ЧМ по боксу в Индии

Обновлено в 06:41
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Алистар Оверим
Нидерландский спортсмен
Профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. По версии журнала Fight! Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире ММА. По состоянию на 6 марта 2016 года, Оверим занимал третью строчку в списке лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog и седьмую - по версии MMAWeekly.com.
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Ultimate Fighting Championship
Американская компания
Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Изначально UFC задумывалась создателями как одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое искусство, и напоминала ранние бразильские состязания по вале-тудо. Успех первого турнира, состоявшегося в Денвере в 1993 году, стал мотивом проведения новых состязаний, однако под давлением властей штата Невада компании пришлось существенно изменить правила, превратив соревнования из зрелища в спорт.
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