Футбол

Одноклубник признался, что соскучился по МамаевуГазета.Ru вчера в 23:53

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев выразил слова поддержки одноклубнику Павлу Мамаеву, передает "Советский спорт". В сториз инстаграма молодой футболист опубликовал фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
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Одноклубник признался, что соскучился по Мамаеву

Газета.Ruвчера в 23:53

Игнатьев - Мамаеву: «Тебя не хватает, братец»

Матч ТВвчера в 22:49

Игнатьев - Мамаеву: «Тебя не хватает, братец»

Sportbox.RUвчера в 22:49

Иван Игнатьев - Павлу Мамаеву: «Тебя не хватает, братец»

Спорт-Экспрессвчера в 21:22

Игнатьев — Мамаеву: тебя не хватает, братец

Чемпионатвчера в 20:24

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

Sport24.ruвчера в 18:30
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Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана разгромила национальную команду Сан-Марино со счётом 4:0. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена».
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 18:21
Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт

Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.
Обновлено вчера в 09:40
Баскетбол

СМИ: «Голден Стэйт» собирался предложить Дюранту до травмы долгосрочный контракт с возможностью обмена

Перед травмой ахилла "воины" собирались предложить игроку долгосрочный контракт с возможностью обмена, сообщает The Athletic.
Обновлено в 00:35
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Наука

Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза

Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты

Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone

Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

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Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:51
Футбол

Смолов отреагировал на освобождение Голунова

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Политика

Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
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Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено вчера в 12:11
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции

Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.
Обновлено вчера в 23:47
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Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

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Авто

АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta

«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено 10 июня в 23:00
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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