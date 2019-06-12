Футбол
Одноклубник признался, что соскучился по МамаевуГазета.Ru вчера в 23:53
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев выразил слова поддержки одноклубнику Павлу Мамаеву, передает "Советский спорт". В сториз инстаграма молодой футболист опубликовал фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
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Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана разгромила национальную команду Сан-Марино со счётом 4:0. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена».
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт
Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.
Обновлено вчера в 09:40
Баскетбол
СМИ: «Голден Стэйт» собирался предложить Дюранту до травмы долгосрочный контракт с возможностью обмена
Перед травмой ахилла "воины" собирались предложить игроку долгосрочный контракт с возможностью обмена, сообщает The Athletic.
Обновлено в 00:35
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Журналист Иван Голунов вышел на свободу
Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты
Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone
Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
Смолов отреагировал на освобождение Голунова
Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
Обновлено вчера в 12:11
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции
Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено 10 июня в 23:00