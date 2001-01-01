Футбол

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»Матч ТВ 10:50

Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
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Вратарь Фернандес перешел из клуба Головина в «Уэску»

Спорт-Экспресс10:30

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Матч ТВ10:50

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Sportbox.RU10:50

Фернандес сменил «Монако» на «Уэску»

Soccer.ru11:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Авто

В США появился в продаже редчайший Porsche 911

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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике

Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Обновлено в 12:34
Общество

Организаторы «Тавриды» объяснили спектакль с целующимися юношами

Арт-директор проходящего в Крыму форума «Таврида» Сергей Хоменок рассказал о «подставе» со спектаклем, в котором показали целующиеся однополые пары.
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Происшествия

Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Автоспорт

Расселл оштрафован за помеху Квяту в квалификации Гран-при Австрии «Ф-1»

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Обновлено в 12:16
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Игры

Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K

Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Происшествия

После взрыва газа во Владимирской области возбуждено уголовное дело

Обновлено в 09:47
Происшествия

Самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве

Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Анталья был вынужденно срочно приземлиться в столичном Внуково из-за пассажира.
Обновлено в 12:20
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СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

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Ученые рассказали о вреде сладкого для будущего детей

Французские диетологи провели масштабное исследование и рассказали о вреде сладкого для здоровья детей.
Обновлено в 11:43
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о признании Европой Крыма российским

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-лидера Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма территорией России, подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ – один из первых шагов по снятию антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Культура

Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый «Крот»

Зайдя на кухню чтобы попить, Алибасов заметил яркий флакон, решил, что это компот и выпил жидкость из бутылки, приводит "Интерфакс" слова музыкального продюсера.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 12:12
Футбол

«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым

Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Общество

Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым

Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Атомную подлодку «Омск» передали Тихоокеанскому флоту России

Атомная подводная лодка «Омск» была передана Тихоокеанскому флоту России после модернизации, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Обновлено в 07:24
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Футбол

Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»

Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
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