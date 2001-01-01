Футбол

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»Матч ТВ 10:50

Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
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Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Матч ТВ10:50

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Sportbox.RU10:50

Вратарь Фернандес перешел из клуба Головина в «Уэску»

Спорт-Экспресс10:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

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Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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Медики из Великобритании сделали заявление, что употребление алкоголя способствует увеличению риска развития рака кожи.
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Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
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Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Футбол

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым

Обновлено в 10:27
Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Здоровье

Названы способы диагностики рака на ранней стадии

Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

Обновлено в 10:41
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Музыка

Алибасов позвал в группу «На-На» трансгендеров

Обновлено в 10:09
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Здоровье

В Конго жертвами вируса Эбола стали более 1550 человек

Минздрав Демократической Республики Конго отчитался о том, как спустя год после начала вспышки заражения опасным вирусом Эбола обстоят дела с заболевшими согражданами.
Обновлено в 02:30
Наука

В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»

Обновлено в 00:35
Общество

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Буханка хлеба в некоторых районах Тулуна подорожала до 140 рублей.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика

Путин оценил встречу с Трампом на G20

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Спорт

Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

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Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
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