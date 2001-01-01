Футбол
Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»Матч ТВ 10:50
Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Алкоголь увеличивает риск развития рака кожи
Медики из Великобритании сделали заявление, что употребление алкоголя способствует увеличению риска развития рака кожи.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым
Обновлено в 10:27
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Названы способы диагностики рака на ранней стадии
Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Музыка
Алибасов позвал в группу «На-На» трансгендеров
Обновлено в 10:09
Общество
Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве
Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Политика
Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Здоровье
В Конго жертвами вируса Эбола стали более 1550 человек
Минздрав Демократической Республики Конго отчитался о том, как спустя год после начала вспышки заражения опасным вирусом Эбола обстоят дела с заболевшими согражданами.
Обновлено в 02:30
Наука
В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»
Обновлено в 00:35
Общество
Хлеб в Тулуне подорожал до 140 рублей за буханку
Буханка хлеба в некоторых районах Тулуна подорожала до 140 рублей.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика
Путин оценил встречу с Трампом на G20
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено в 10:08
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24