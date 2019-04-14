Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвымРИА Новости 11:55

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

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