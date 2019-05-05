Армия и оружие

Одного из лидеров ИГ ликвидировали в АфганистанеЭкономика сегодня 01:41

МВД Афганистана сообщило о ликвидации главаря террористов, известного под именем Муфти Узбек, руководившего боевиками группировки ИГ1 (запрещена в РФ) в Центральной Азии и северных регионах страны, он был убит в ходе спецоперации, состоявшейся накануне в пятницу ночью.
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