Армия и оружие
Одного из лидеров ИГ ликвидировали в АфганистанеЭкономика сегодня 01:41
МВД Афганистана сообщило о ликвидации главаря террористов, известного под именем Муфти Узбек, руководившего боевиками группировки ИГ1 (запрещена в РФ) в Центральной Азии и северных регионах страны, он был убит в ходе спецоперации, состоявшейся накануне в пятницу ночью.
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В Афганистане сообщили о ликвидации одного из главарей «Исламского государства»*
Эхо Москвывчера в 23:31
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