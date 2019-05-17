«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сценыГазета Metro вчера в 18:46

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов. Мадонна появилась на сцене и перед ведущими конкурса в необычном и гламурном образе.

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

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