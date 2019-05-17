Музыка
«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сценыГазета Metro вчера в 18:46
Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов. Мадонна появилась на сцене и перед ведущими конкурса в необычном и гламурном образе.
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Часовня за 40 секунд: стали известны подробности выступления Мадонны на «Евровидении»
ТК Звездавчера в 15:55
Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале шоу за 1,5 млн долларов
Комсомольская правда16 мая в 18:19
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
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Обновлено в 02:13
Культура
В Бангкоке состоялась премьера англоязычного мюзикла о коучинге с тайскими актерами
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Происшествия
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На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, да человека погибли, один пострадал.
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Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
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Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
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Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
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Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
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Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено вчера в 14:46
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Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
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Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»
Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
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В Швеции найдены древнейшие предки викингов
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Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
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Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
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