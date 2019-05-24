Общество

Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в ЯрославлеКП - Ярославль 07:00

Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране. Дешевле наряды продают только Екатеринбурге (2060 руб.), Челябинске (1970 руб.), Ижевске (1840 руб.), Перми (1680 руб.).
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Названа средняя цена платьев для выпускного

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).
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