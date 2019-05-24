Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в ЯрославлеКП - Ярославль 07:00

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).

с чего всё началось

Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране. Дешевле наряды продают только Екатеринбурге (2060 руб.), Челябинске (1970 руб.), Ижевске (1840 руб.), Перми (1680 руб.).

Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле

Политика В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Общество В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Культура "Кто хочет стать миллионером?" закроют в США По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Авто Dacia Duster в апреле стал самым продаваемым кроссовером в Европе Компактный внедорожник Duster, выпускаемый под румынским брендом Dacia, по итогам апреля вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Хоккей ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

Происшествия Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.

Наука «Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса» Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.

Футбол На Рамоса претендуют сразу четыре клуба Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.

Политика На Украине против Порошенко завели третье дело Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.

Политика В Сети вновь распространяют слухи об отставке Суркова Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, отвечающего за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, активно распространяются Telegram-каналами.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.

Происшествия Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.