Общество
Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в ЯрославлеКП - Ярославль 07:00
Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране. Дешевле наряды продают только Екатеринбурге (2060 руб.), Челябинске (1970 руб.), Ижевске (1840 руб.), Перми (1680 руб.).
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Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).РИА Новостивчера в 20:30
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Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
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Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено в 17:38
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Культура
"Кто хочет стать миллионером?" закроют в США
По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.
Обновлено в 15:34
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Авто
Dacia Duster в апреле стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Компактный внедорожник Duster, выпускаемый под румынским брендом Dacia, по итогам апреля вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса.
Обновлено в 09:23
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы
Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.
Обновлено в 16:31
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено в 13:47
Футбол
На Рамоса претендуют сразу четыре клуба
Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
На Украине против Порошенко завели третье дело
Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.
Обновлено в 09:43
Политика
В Сети вновь распространяют слухи об отставке Суркова
Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, отвечающего за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, активно распространяются Telegram-каналами.
Обновлено в 16:51
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента
Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58