Ведущая отметила, что рада тому, что «Русское радио» звучит и в местах лишения свободы.

с чего всё началось

Получившие ранения украинские моряки прокомментировали свое состояние сказав, что идут на поправку. Моряки сказали, что лечение проходит нормально, кормят их тоже нормально, но единственное, что их не устраивает это радио.

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