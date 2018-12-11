Политика
«Одна попса»: Украинские моряки возненавидели «Русское радио»
«Одна попса»: Украинские моряки возненавидели «Русское радио»ВладТайм07:54
Получившие ранения украинские моряки прокомментировали свое состояние сказав, что идут на поправку. Моряки сказали, что лечение проходит нормально, кормят их тоже нормально, но единственное, что их не устраивает это радио.
ВладТайм07:54
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с чего всё началось
Ведущая отметила, что рада тому, что «Русское радио» звучит и в местах лишения свободы.Говорит Москва03:32
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«Русское радио» обрадовалось жалобе на него задержанных украинских моряков
Московский Комсомолец04:55
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Политика
Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США
Обновлено в 12:59
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В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
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Политика
Путин допустил возможность изменения закона о митингах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы.
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Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, который находился на одном из кораблей ВМС Украины, задержанном в Керченском проливе за нарушение прохождения границы, отказался от дачи показаний.
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Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
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ABC: Бутина согласилась признать себя виновной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения.
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Политика
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги
Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
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Политика
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Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
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Суд на Украине оставил Вышинского под арестом
Обновлено в 13:29
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
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Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
Обновлено в 13:03
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Во Львовской области объявили 2019 год годом Бандеры
Обновлено в 13:19
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За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак
"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.
Обновлено в 13:19
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 13:11