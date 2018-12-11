Политика

Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину
РИА Новости
17:16

Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов после того, как пообщался с ним в СИЗО Лефортово.
РИА Новости17:16

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Арестованный украинский моряк объявил себя военнопленным

Взгляд.ру18:16

Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

РИА Новости17:16

Задержанный из-за инцидента в Керченском проливе украинец отказался признавать вину

Газета.Ru17:36

Командир задержанной группы украинских кораблей отказался признать вину

РБК12:13

Командир одного из задержанных в Черном море украинских кораблей отказался от показаний

ТАСС11:43

Командир группы задержанных украинских кораблей не признал вину

Московский Комсомолец11:41

Командир группы украинских кораблей, нарушивших границу РФ, не признал вину

Интерфакс11:31
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
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Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Китае во время служебной командировки.
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Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

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Телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием

По данным телеканала NBC News, россиянка Мария Бутина, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, признает себя виновной в одном пункте обвинения, передает NBC News.
Обновлено в 21:30
Политика

В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
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Армия и оружие

ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам на аэродроме Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.
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Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России

Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
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Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
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Трамп пригрозил приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
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Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
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Голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit пройдет до 21 января 2019 года.
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Львовский облсовет потребовал закрыть российское Генконсульство

Депутаты Львовского областного совета во вторник поддержали обращение к президенту Украины и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове, передает агентство "Укринформ".
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