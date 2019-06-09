Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопилоГазета.Ru 14:18
Ранее в Сети появилось видео, что в одном из терминалов аэропорта на полу скопилось много воды. В настоящий момент пресс-службе аэропорта сообщили, что последствия инцидента полностью устранены.
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Политика
Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев
Обновлено в 14:30
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Частое мытье рук приводит к снижению иммунитета
Дерматологи сообщают о том, что проблемы иммунитета, а также сухости и шелушения рук связаны с тем, что большинство людей имеют неправильное представление о мытье рук, тем самым подвергая не только своё, но и детское здоровье.
Обновлено в 00:58
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу
"Дедушкина копия": Юдашкин показал годовалого внука в бассейне В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла
Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.
Обновлено в 14:02
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Общество
Обнародованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил, что первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) не показали никаких аномалий.
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено в 14:20
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Космос
Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы
Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.
Обновлено в 02:36
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Спорт
Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР
Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14