Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Аэропорт Шереметьево затопило

В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.
Телеканал 360°12:10

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Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило

Москва 2415:26

В Шереметьево назвали причину срабатывания противопожарной системы

РИА Новости13:55

Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево

Life.ru11:14

Названа причина срабатывания противопожарной системы в Шереметьеве

Вечерняя Москва14:04

В терминале Шереметьево произошло ложное срабатывание системы пожаротушения

ТАСС12:11

Аэропорт Шереметьево затопило

Телеканал 360°12:10

Названы причина подтопления в Шереметьево

РЕН ТВ14:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Интернет

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В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
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Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»

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Экономика

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Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
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Шоу-бизнес

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Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

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Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини

Запомнился публике и журналистам и образ 35-летней актрисы Дарьи Мороз, приехавшей на форум вместе со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.
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Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
Финансы

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Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
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Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Политика

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
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Экономика

Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семей

Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия

В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
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Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

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Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

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Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
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В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
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Наука

Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи

В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
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Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
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Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
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Политика

Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
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Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

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Экономика

Как правительство собирается поднимать село

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
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