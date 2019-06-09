Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось
В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.Телеканал 360°12:10
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