Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15

В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.

с чего всё началось

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Один из терминалов Шереметьево затопило

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