Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.Телеканал 360°12:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия
Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»
Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Общество
Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)
«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде
Обновлено в 16:12
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Экономика
SOCAR в ближайшее время примет решение по вступлению в проект Антипинского НПЗ
Решение о вступлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в проект Антипинского НПЗ в качестве инвестора будет принято в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Неонацисты Украины объединились
Третье место в списке получил экс-вождь «Правого сектора» Дмитрий Ярош, по-прежнему являющийся одним из наиболее популярных в обществе лидеров националистов (одно лишь его участие добавит 0,5 — 1% голосов), четвертое — нынешний лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко, пятое — кандидат от «Свободы» и объединившихся с ней националистов на недавних президентских выборах Руслан Кошулинский.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире
Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено в 09:53
Спорт
Ученик Тутберидзе победил на шоу «Ледниковый период. Дети»
Обновлено в 14:00
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
Обновлено в 14:21
Экономика
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Обновлено в 15:59
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Авто
Эксперимент показал влияние музыки в машине на водителя
Инициаторы эксперимента задались вопросом о том, есть ли связь между навыками водителя и звучащей в салоне музыкой, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 13:20
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Кино
Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Политика
Захарова назвала деньги большой проблемой современного мира
Обновлено в 13:12