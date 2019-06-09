Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Аэропорт Шереметьево затопило

В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.
Телеканал 360°12:10

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Названа причина срабатывания противопожарной системы в Шереметьеве

Вечерняя Москва14:04

В Шереметьево назвали причину срабатывания противопожарной системы

РИА Новости13:55

Названы причина подтопления в Шереметьево

РЕН ТВ14:26

Один из терминалов аэропорта Шереметьево затопило

Москва 2415:26

В терминале Шереметьево произошло ложное срабатывание системы пожаротушения

ТАСС12:11

Аэропорт Шереметьево затопило

Телеканал 360°12:10

Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево

Life.ru11:14
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Автоспорт

Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Игры

[Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора

Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
Обновлено в 17:01
Экономика

России предрекли снижение бедности

Как отмечается в «Докладе об экономике России», снижению уровня бедности будут способствовать рост экономики, увеличение оплаты труда в частном секторе, а также индексация пенсий на уровень инфляций.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Общество

Синоптики объявили о начале купального сезона в Москве и Подмосковье

Ранее Вильфанд рассказал "Интерфаксу" о погоде на следующей неделе, отметив, что в целом она будет жаркой.
Обновлено в 06:56
Спорт

В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА

Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрят после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 08:31
Наука

ФБР опубликовало досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 13:53
Политика

L’Espresso (Италия): Грузия в постоянном поиске равновесия между Европой и Россией (L’Espresso)

Авангарду грозит армия Российской Федерации, оставившая свои военные базы в Грузии в 2005 году по дипломатическим причинам и вернувшаяся в 2008 году, оккупировав Абхазию, регион вдоль северного побережья Черного моря, и Южную Осетию.
Обновлено в 17:54
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Наука

Рыба-гроб задерживает дыхание под водой

Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено в 16:14
Игры

[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра

В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
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