Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопилоИзвестия 12:15
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось
В одном из терминалов Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Теперь путешественники ходят по щиколотку в воде. Тем не менее воздушная гавань работает в штатном режиме.Телеканал 360°12:10
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Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Общество
Газпромбанк переходит на личности
Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Общество
Дорожные камеры начнут устанавливать в местах концентрации ДТП
В России хотят изменить принцип установки дорожных камер — их планируется размещать в местах концентрации ДТП.
Обновлено в 18:25
Путешествия
Конюхов открыл часовню имени Николая Чудотворца в Миассе
Известный путешественник Федор Конюхов открыл часовню имени Николая Чудотворца неподалеку от Миасса, сообщает 9 июня агентство Polit74.ru.
Обновлено в 16:31
Религия
Здание костёла в Севастополе передали католикам и оштрафовали их за «варварство»
Оказалось, что после опубликованного на Форпост материала «Кувалдой по «Дружбе»: что происходит с католическим костёлом в Севастополе», документы о несоответствующем отношении владельцев собственности к объекту культурного наследия (храму) были направлены в суд, и общину оштрафовали на 50 тысяч рублей за «варварство».
Обновлено в 06:03
Культура
Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено в 19:23
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Путешествия
Названы самые популярные города для празднования Дня России
Специалисты сервиса для бронирования авиабилетов и отелей Skyscanner выяснили, что наиболее востребованным направлением на День России у отечественных туристов стал Сочи.
Обновлено в 08:01
Политика
США признали итоги выборов в Молдавии
Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Законспирированная ячейка террористов атаковала сирийских разведчиков
Сирийские военные считают, что за смерть генерала была ответственна законспирированная ячейка Свободной сирийской армии (ССА) из восточной части этой провинции.
Обновлено в 02:01
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В Белом доме просят Трампа не торопиться с запретом продукции Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывает президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:27
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 18:14