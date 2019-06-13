Происшествия
В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеровИзвестия 05:16
Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
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