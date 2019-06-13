Происшествия

В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеровИзвестия 05:16

Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
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Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами

Интерфакс11:45

Затонул один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, сообщают СМИ

Газета.Ru12:17

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53

МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков

РБК12:05

Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

ФАН05:20

В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русском11:06

МИД РФ поможет вернуться на родину 11 россиянам с загоревшегося танкера в Оманском заливе

ТАСС12:15
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Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 09:58
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

«Никогда не был счастливее»: Питту удалось вернуть Энистон

"Брэд никогда не был счастливее", - заявил он. При этом источник отметил, что Энистон пока не подпускает Питта слишком близко.
Обновлено в 04:47
Гаджеты

Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находиться в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков

В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личи

Обновлено в 04:57
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Кино

Почему «История игрушек 2» — самый важный фильм студии Pixar

«История игрушек 2», увидевшая свет в ноябре, могла и вовсе не выйти на большой экран – у фильма была очень непростая судьба.
Обновлено в 10:59
Энергетика

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО

В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:41
Технологии

Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России

Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Политика

Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций

Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА

В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52
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