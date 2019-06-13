Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонулВести.Ru 05:03

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

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