Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонулВести.Ru 05:03

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

ФАН05:20

Владелец атакованного норвежского танкера опроверг информацию о затоплении судна

ТАСС06:00

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе

Интерфакс02:56

СМИ: Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул

RT на русском05:33

СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе

РБК05:33

Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ

РИА Новости04:50

Прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе

Газета.Ru05:53
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Теннис

Макинрой думал, что Хачанов добьется большего

Семикратный победитель турниров "Большого шлема" Джон Макинрой высказался в адрес россиянина Карена Хачанова.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Обновлено в 05:38
Политика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Мамаев назвал судебное заседание позором

Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.
Обновлено в 06:05
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Футбол

Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб

Обновлено в 05:57
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

В Пекине заявили о готовности идти до конца в торговой войне с США

Китайские руководители неоднократно сообщали о готовности к проведению переговоров, но при этом они также отмечают готовность идти до конца в торговой войне.
Обновлено в 04:47
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Авто

Обновленный Mercedes-Benz GLS показал свои возможности на бездорожье

В качестве примера можно привести систему E-Active Body Control, которая уже задействована в новом Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 02:56
Общество

Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.
Обновлено в 03:37
Авто

Renault готовит новый субкомпактный кроссовер

Похоже, что Renault последует примеру американцев и выпустит второй субкомпактный кроссовер, который был замечен фотошпионами на тестах.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Максимом Ержаном

Ребята сняли клип на совместный трек и скоро с роликом сможет ознакомиться весь мир.
Обновлено в 03:15
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Происшествия

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой

В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Общество

Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее

Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52
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