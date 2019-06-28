Политика
Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирствоRT на русском 13:27
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
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Политика
ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный
Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Общество
Треть июньской нормы осадков выпала в Москве со среды
Со второй половины среды к 9:00 пятницы в Москве выпало 31 мм осадков, или 31% от месячной нормы.
Обновлено в 03:22
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Спорт
Российские велогонщики выиграли золото Европейских игр
Российские велогонщики выиграли золото Европейских игр в командном преследовании в соревнованиях по велоспорту на треке.
Обновлено в 12:55
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Экономика
Глава «Нафтогаза» Коболев заработал 11 миллионов долларов
Ежегодный отчет НАК "Нафтогаз Украины": глава компании Андрей Коболев заработал в 2018 году 10 миллионов 900 тысяч долларов.
Обновлено в 08:57
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Общество
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Политика
Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке
В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Культура
Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником
Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено в 09:15
Футбол
Аквилани объявил о завершении карьеры
Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 12:29