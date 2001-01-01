Один из лучших снайперов Евролиги Хиггинс останется в ЦСКАSport.ru вчера в 18:59

Один из любимцев армейской торсиды Кори Хиггинс, действующий контракт которого с ЦСКА истекает уже в июне текущего года, готов остаться в рядах столичной команды, - в этом поклонников клуба заверил агент баскетболиста Никос Спанос.

Один из лучших снайперов Евролиги Хиггинс останется в ЦСКА

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