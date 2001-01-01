Баскетбол
Один из лучших снайперов Евролиги Хиггинс останется в ЦСКАSport.ru вчера в 18:59
Один из любимцев армейской торсиды Кори Хиггинс, действующий контракт которого с ЦСКА истекает уже в июне текущего года, готов остаться в рядах столичной команды, - в этом поклонников клуба заверил агент баскетболиста Никос Спанос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Политика
Вице-премьер Белоруссии Ляшенко встретится с Козаком
Вице-премьер Белоруссии по топливно-энергетическому комплексу Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, встретится со своим российским коллегой Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:49
Политика
В Иннополисе построят завод малой авиации
Завод малой авиации построят в Иннополисе. Сегодня в сквере возле университета состоится торжество по случаю созданию нового производства.
Обновлено вчера в 03:57
Космос
В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 02:57
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено 21 мая в 21:52
Политика
Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
В своем Фейсбуке Зеленский написал, что старые политики выбрали старую систему, "потому что рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду".
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 01:40
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею
22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Авто
Названа цена российского электромобиля Zetta
За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.
Обновлено вчера в 07:24
Космос
В РАН сообщили о задачах российского тяжелого лунохода
В 2028 году Россией запланирован запуск межпланетной станции, которая доставит на Луну тяжелый луноход Российский тяжелый луноход, отправка которого запланирована на 2028 год, пробурит грунт на глубину от трех до шести метров в нескольких местах и проедет 500 километров, передает РИА Новости.
Обновлено 21 мая в 21:44
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп и Эрдоган могут встретиться в рамках саммита G20 в Японии
Президент Турции Реджеп Эрдоган может скоро провести встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G20, передаёт Reuters.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23