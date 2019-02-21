Футбол
Один из лучших дриблеров ФНЛ перейдет в «Зенит»Sport24.ru вчера в 16:21
Полузащитник Андрей Мостовой, права на которого принадлежат «Химкам», продолжит карьеру в «Зените». Как сообщает «Матч ТВ», в весенней части сезона один из лучших дриблеров ФНЛ будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия
ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения
Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Названа основная причина смерти мужчин в России
От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин потребовал пересчитать индексацию доплат к пенсиям
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что несправедливость при установлении доплат к пенсиям необходимо устранить.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Британский Boeing случайно превысил скорость звука
Относительно поверхности земли попавший в мощный воздушный поток лайнер Virgin Atlantic двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20 градусах Цельсия) составляет около 1235 км (767 миль) в час.
Обновлено в 01:04
Политика
Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:00
Общество
«Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов
Черников добавил, что в 2019 году суд удовлетворил три иска на сумму почти 213 тысяч рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика
Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока
Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.
Обновлено в 03:48
Экономика
«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу
«Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 04:42
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям
Владимир Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по решению проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон»
Работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут успешно и будут завершены в запланированные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Путин предложил сажать лидеров и участников сходок ОПГ на 20 лет
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), а также для участников их сходок — организаторов, авторитетов и других.
Обновлено 18 февраля в 19:02
Происшествия
В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека
В Мюнхене в районе одной из строительных площадок произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 04:59
Космос
Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории
Обновлено в 05:05
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 03:33
Политика
Медведев призвал кабмин немедленно начать выполнение Послания Путина
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правительство немедленно приступить к работе над задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минтруд изменит порядок начислений социальных доплат к пенсии
«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Обновлено в 04:49
Политика
Госдума приняла закон о паллиативной помощи
Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Израиль прорекламировал ПВО роликом об уничтожении российских вертолетов
На выставке Aero India 2019 израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свою противовоздушную оборонную систему MRSAM видеороликом, в котором демонстрируется поражение российских вертолетов Ка-50 «Черная акула».
Обновлено в 04:24
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Kia покажет в Женеве новый концептуальный электромобиль
Новый концептуальный электромобиль от компании Kia будет представлен на Женевском международном автосалоне 2019 года.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 05:10
Политика
ФРГ: «Северный поток — 2» внесёт стабильность в поставки газа
Российский проект "Северный поток - 2" внесёт вклад в стабильность газоснабжения Европы.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70
По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy S10 и другие новинки
Samsung представила 20 февраля в Сан-Франциско (штат Калифорния) новые устройства, в числе которых четыре вида смартфонов Galaxy S10, а также Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В деле об оскорблении следователя ФСБ появились сорок защитников
Адвокаты Зломновы — отец и брат Павла — оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело культуролога, и теперь всю семью будут безвозмездно защищать их коллеги.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
МГБ ДНР: на Украине спецслужбы планируют покушение на Медведчука
Есть информация, что инициаторы покушения планируют совершить нападение под видом членов националистической организации.
Обновлено в 05:13
Футбол
Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57