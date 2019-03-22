Экономика

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%Ведомости 03:58

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд.
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Прибыль «Распадской» по МСФО выросла в 2018 году на 40%

Вести.Финанс05:25

ПАО «Распадская» объявляет финансовые результаты за 2018 год в соответствии с МСФО

ADVIS.ru05:58

«Распадская» за год увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%

Финмаркет03:38

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО в 2018 году выросла на 40%

ПРАЙМ03:08

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Ведомости03:58
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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