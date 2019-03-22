Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%Ведомости 03:58
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд.
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Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen
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