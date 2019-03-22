Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%Ведомости 03:58
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд.
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В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
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О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
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Экономика
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Обновлено в 00:35
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Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
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Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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Проект моста через Тагильский пруд одобрен государственной экспертизой
Проект строительства моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы.
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Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором
Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
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Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
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Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
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Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко
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