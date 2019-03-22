Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%Ведомости 03:58

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд.

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах 21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Экономика «Газпром» не планирует увеличивать программу заимствований в 2019 году "Газпром" практически наполовину выполнил программу заимствований на этот год, но не планирует ее увеличивать, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Происшествия Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.

Транспорт Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).

Финансы Россия рекордно заняла доллары и евро Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Экономика Проект моста через Тагильский пруд одобрен государственной экспертизой Проект строительства моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы.

Футбол Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.

Экономика Xiaomi и Huawei многократно расширят сеть розничных магазинов в России Китайские бренды Huawei и Xiaomi в ближайшее время значительно расширят свои сети розничных магазинов в крупных городах России.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Авто Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.

Футбол Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020 Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Кино Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".

Происшествия Андрей Малахов со съемочной группой побывал на перевале Дятлова Известный российский ведущий и тележурналист Андрей Малахов со своей съемочной командой побывал на перевале Дятлова, где снял выпуск посвященной таинственной гибели студентов в 1959 году.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Армия и оружие Очередной корабль НАТО вошел в Черное море В четверг, 21 марта, в Черное море вошло очередной иностранное военное судно.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

Армия и оружие Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.