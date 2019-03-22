Экономика

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%Ведомости 03:58

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка «Распадской» от реализации продукции увеличилась с $821 млн до $1,037 млрд.
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Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Ведомости03:58

«Распадская» за год увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%

Финмаркет03:38

Прибыль «Распадской» по МСФО выросла в 2018 году на 40%

Вести.Финанс05:25

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО в 2018 году выросла на 40%

ПРАЙМ03:08
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Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
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В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

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Общество

В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы

Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

«Газпром» не планирует увеличивать программу заимствований в 2019 году

"Газпром" практически наполовину выполнил программу заимствований на этот год, но не планирует ее увеличивать, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
Обновлено в 05:19
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
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Финансы

Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
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Политика

Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено вчера в 21:48
Авто

Skoda нашла очередной способ облегчить жизнь водителей

Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Проект моста через Тагильский пруд одобрен государственной экспертизой

Проект строительства моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы.
Обновлено в 05:34
Футбол

Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Экономика

Xiaomi и Huawei многократно расширят сеть розничных магазинов в России

Китайские бренды Huawei и Xiaomi в ближайшее время значительно расширят свои сети розничных магазинов в крупных городах России.
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Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года

Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020

Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
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Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Кино

Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко

В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Андрей Малахов со съемочной группой побывал на перевале Дятлова

Известный российский ведущий и тележурналист Андрей Малахов со своей съемочной командой побывал на перевале Дятлова, где снял выпуск посвященной таинственной гибели студентов в 1959 году.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Очередной корабль НАТО вошел в Черное море

В четверг, 21 марта, в Черное море вошло очередной иностранное военное судно.
Обновлено в 03:09
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На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
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Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Авто

В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9

Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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