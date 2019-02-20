Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денегREGNUM 03:13

с чего всё началось

В Швеции один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд), соответствующее расследование провел телеканал SVT. Отмечается, что деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в том числе в Эстонии.

Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денег

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Происшествия Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.

Политика Путин заявил об отсутствии предпосылок для нового Карибского кризиса В настоящее время нет предпосылок для повторения Карибского кризиса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Армия и оружие В Эстонии заявили о подготовке к войне Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне.

Происшествия В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Армия и оружие Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине «Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.

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Общество Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.

Политика Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Хоккей «Ак Барс» впервые в сезоне проиграл «Салавату Юлаеву» Игра завершилась победой уфимцев в овертайме – впервые за сезон они одолели традиционных соперников.

Политика Путин заявил об угрозе отключения России от интернета Президент России Владимир Путин считает, что России надо быть готовой к отключению от мировой сети интернет, потому что такая угроза существует.

Политика Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.

Происшествия Частный самолёт «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково» Частный самолёт Bombardier Challenger 600 и пассажирский Boeing едва не столкнулись в небе над аэропортом «Внуково».

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".

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Авто «АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus "АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.

Происшествия Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.

Общество В Северодвинске пенсионера оштрафовали за репосты картинок Суд в Северодвинске оштрафовал на 15 тысяч рублей 63-летнего пенсионера Анатолия Казиханова, который обвинялся в осквернении предметов религиозного почитания, сообщили РИА Новости в суде.