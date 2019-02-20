Экономика

Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денегREGNUM 03:13

В Швеции один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд), соответствующее расследование провел телеканал SVT. Отмечается, что деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в том числе в Эстонии.
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с чего всё началось
К скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию может быть причастен и шведский Swedbank, сообщают эстонская газета Postimees, шведская телерадиокомпания SVT
 и агентство Bloomberg.
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Один из крупнейших банков Швеции. Кроме этого банк работает также на территории и стран Балтии, Акции банка включены в листинги фондовой биржи OMX Nordic Exchange в Стокгольме в секторе компаний с высоким уровнем капитализации.
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