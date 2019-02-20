Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денегREGNUM 03:13

с чего всё началось

В Швеции один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд), соответствующее расследование провел телеканал SVT. Отмечается, что деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в том числе в Эстонии.

Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денег

Политика В НАТО назвали неприемлемым заявление Путина о «нацеливании» ракет В НАТО считают неприемлемыми слова президента России Владимира Путина, который заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из Договора РСМД в случае размещения американских ракет в Европе.

Политика Путин пообещал доплатить пенсионерам Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.

Происшествия Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.

Армия и оружие Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона» Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Политика Путин предложил ввести ипотечные каникулы в России Как отметил Владимир Путин, необходимо ввести ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

Политика Путин призвал создать «бережливую поликлинику» Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил правительству утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник» и в 2020 году перевести на этот режим все детские поликлиники.

Экономика Bloomberg рассчитал для России «индекс греха» Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.

Происшествия СКР возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.

Политика Путин снова пообещал ограничить давление силовиков на бизнес «Бизнес не должен ходить под статьей», – заявил в среду президент Владимир Путин в своем послании парламенту.

Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Экономика Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру Crocus Group Араза Агаларова ведет переговоры о том, чтобы получить подряд «Роскосмоса» на строительство космодрома Восточный, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Происшествия Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.

Футбол ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.

Общество Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны Ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей учащихся.

Происшествия Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.

Спорт Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону Болгарский биатлонист Красимир Анев выиграл в мужскую индивидуальную гонку на 20 км в рамках чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".

Политика Путин заявил о необходимости пересчитать пенсии В начале послания президент заявил, что главная задача - "сбережение народа", укрепление семьи и семейных ценностей.

Происшествия Расследовать дизентерию в детсадах призвали Бастрыкина Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль ведение следствия о массовом заражении дизентерией в детских садах Москвы.

Происшествия В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет В Риме полицейские задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет, пишет RomaToday со ссылкой на правоохранителей.

Происшествия Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника ИК-1 Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1, работники которой жестоко избили осужденного, Дмитрия Николаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением Устава ООН Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным.