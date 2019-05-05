Армия и оружие

Один из главарей ИГ убит в АфганистанеГазета.Ru вчера в 20:44

Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии. Об этом сообщает The Khaama Press со ссылкой на заявление главы МВД страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Афганистане сообщили о ликвидации одного из главарей «Исламского государства»*

Эхо Москвывчера в 23:31

В Афганистане ликвидировали лидера террористов

Московский Комсомолецвчера в 19:28

Один из главарей ИГ убит в Афганистане

Газета.Ruвчера в 20:44

Афганский спецназ уничтожил одного из главарей ИГ на севере страны

ТАССвчера в 19:56

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

Известиявчера в 19:41

В Афганистане заявили о ликвидации «финансиста» ИГ в Центральной Азии

РБКвчера в 21:23

В Афганистане ликвидировали главаря боевиков ИГ*

РИА Новостивчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Футбол

В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина

Обновлено в 04:18
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Происшествия

Угонщики на ворованном в Петербурге авто убили троих в ДТП под Рязанью

Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года выборах будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Челябинской области поезд сбил женщину

Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Кино

«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей

Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Технологии

Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак

Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Наука

Шесть рукопожатий до королевы, или 5 друзей до президента

Выглядело это так: называли любого человека, знаменитого или неизвестного, из числа 1,5 млрд жителей Земли начала XX века, — и нужно было построить цепочку не более чем из пяти человек, соединяющих игрока с этим человеком.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол

Семак: надеялся, что пилот не шутит

Обновлено в 04:32
Здоровье

Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа

Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Трансгендера задержала и угрожала убийством полиция Махачкалы

В Махачкале, на первомайской «Монстрации», задержали Ольгу Москвитину.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное