Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в АфганистанеГазета.Ru вчера в 20:44
Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии. Об этом сообщает The Khaama Press со ссылкой на заявление главы МВД страны.
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В Афганистане сообщили о ликвидации одного из главарей «Исламского государства»*
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