Один из фигурантов дела Абызова скрывается за границейLife.ru 06:09

с чего всё началось

Один из предполагаемых сообщников экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по делу о хищении четырёх миллиардов рублей, скрылся за границей.

Один из фигурантов дела Абызова скрывается за границей

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