Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границейРБК 06:32
Речь идет о Сергее Ильичеве — это бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). На момент возбуждения уголовного дела и задержания других его фигурантов он находился за пределами России, пояснили в СК. РЭС — одна из двух компаний, фигурирующих в деле Абызова.
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Происшествия
Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым
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Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
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Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Поселок Мурино официально получил статус города
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Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
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