Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежденНакануне.Ru вчера в 19:03
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения. При этом звуковой "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.
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Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° вчера в 05:35
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Найдено новое место зарождения человеческой цивилизации
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