Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежденНакануне.Ru вчера в 19:03

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения. При этом звуковой "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.
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Евгений Дитрих
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° вчера в 05:35

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Информация с «черных ящиков» «Суперджета» снята, начинается расшифровка

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Параметрический «черный ящик» сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 серьезно поврежден

ТАССвчера в 15:46

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

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В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

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Чёрный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера сильно пострадал

REGNUMвчера в 19:14

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Параметрический «черный ящик» горевшего в Шереметьево SSJ-100 поврежден

Интерфаксвчера в 15:34
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